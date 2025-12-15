El Banco Central modificará el esquema de bandas a partir del 1 enero: se actualizarán por inflación

Luego de difundirse el dato de inflación de noviembre, el Gobierno nacional decidió avanzar con la fase III del programa económico, una nueva etapa que introduce cambios clave en la política cambiaria y monetaria. En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este lunes una actualización del esquema de bandas de flotación y la implementación de mecanismos destinados a incrementar la compra de reservas internacionales.

Según lo informado oficialmente, a partir del 1 de enero de 2026, tanto el piso como el techo de la banda cambiaria se ajustarán de manera mensual, siguiendo el ritmo del último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses (T-2). El objetivo es dotar de mayor previsibilidad al régimen cambiario y alinearlo con la evolución de los precios.

En paralelo, el BCRA pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas internacionales, diseñado en función de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de re-monetización prevé que la base monetaria pase del 4,2% actual al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026.

De concretarse ese escenario, el incremento de la base monetaria podría ser abastecido mediante la compra de hasta USD 10.000 millones, siempre sujeta a la disponibilidad de flujos provenientes de la balanza de pagos. Además, el Central aclaró que un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1% del PBI podría elevar el monto total de compras a USD 17.000 millones, sin necesidad de aplicar esfuerzos sostenidos de esterilización.

En cuanto a la operatoria diaria, se estableció que el monto de ejecución del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. No obstante, el BCRA se reservó la facultad de realizar compras en bloque cuando sea necesario, con el objetivo de no afectar el normal funcionamiento ni la estabilidad del mercado.

Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar la desinflación, fortalecer el frente externo y avanzar en una mayor normalización del esquema monetario y cambiario en el inicio de 2026.