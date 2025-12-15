Joaquín Levinton fue dado de alta y ya se recupera en su casa tras sufrir un infarto

El cantante de Turf permaneció más de tres días internado, fue intervenido con la colocación de un stent y destacó la rápida y eficaz atención del SAME y del Hospital Fernández.

Luego de haber pasado poco más de tres días internado, Joaquín Levinton fue dado de alta. El músico sufrió un infarto agudo de miocardio y fue intervenido para la colocación de un stent.

El cantante de Turf respondió los mensajes enviados desde Olga y confirmó que se encuentra en su hogar y en excelente estado: “Estoy perfecto”, expresó en un mensaje que fue leído al aire.

Además, Levinton les pidió que destacaran la atención médica que recibió: “Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien. Nombrá la excelencia del SAME y el Hospital Fernández que fueron unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente. Es muy importante eso”.

Por su parte, el cantante de “Loco un poco” publicó el fragmento de Olga en sus redes sociales y agregó el siguiente mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Chikis ya estoy bien!! Los quiero, gracias por su amor”.

Desde Olga celebraron la mejoría de Levinton, quien fue trasladado de urgencia el jueves a la noche, luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho y fue internado en terapia intensiva. Mientras se encontraba en el Hospital, su entorno había confirmado que mostraba mejorías favorables.

Qué le pasó a Joaquín Levinton

El cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.

Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.

Según explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, Levinton presentó una descompensación cardíaca con síntomas compatibles con un evento coronario, entre ellos dolor en el pecho, hipotensión y sudoración, lo que encendió las alarmas del equipo médico que lo asistió.

En ese sentido, Crescenti detalló que el cuadro obligó a descartar de inmediato un infarto, ya que se trataba de dolores tensos en el pecho, un signo típico de este tipo de patologías. Por eso se decidió compensarlo y trasladarlo.

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto“, explicó.

Desde el SAME remarcaron que la intervención rápida fue clave para evitar un cuadro más grave y que ahora se aguarda la evolución clínica del paciente y los resultados de los estudios.