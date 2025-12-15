“Respeto y un muy lindo clima”: Maru Botana habló del cara a cara con Yanina Latorre en MasterChef

La reconocida chef habló con Intrusos después de lo que fue volver a verse con Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, con quien está enfrentada hace mucho tiempo.

Hoy 15:59

Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity (Telefe) en reemplazo de Maxi López y tendrá que encontrarse con una enemiga del medio con quien está todo mal. Se trata de Maru Botana quien ocupará por unos días el lugar de Damián Betular en el jurado del reality gastronómico que conduce Wanda Nara.

En diálogo con Intrusos (América Tv), Maru Botana se refirió a cómo fue volver a ver en persona a la conductora tras años de enemistad y si dudó o no aceptar el ofrecimiento televisivo ante su presencia.

"Sabía que estaba pero nosotros venimos a juzgar los platos como jurado y está todo bien y estoy en Telefe", dijo la cocinera consultada por la presencia de Latorre.

"No lo consulté con nadie, soy cero conflictiva y me gusta evolucionar", aseguró. Ahí Paula Varela le preguntó: "¿Las vamos a ver amigadas?". y Maru Botana fue sincera: "Tanto como amigas... vos si la conces a Yanina sabrás que no".

"Obvio que me preguntaron si estaba para hacerlo pero no lo pensé como una cosa adrede, me encanta reemplazar a Betu", añadió la chef. Y sobre cómo transcurrió la grabación explicó: "No me sacó el tema de la pelea, todo pura paz. Convivencia, respeto y un clima muy lindo".

Botana reconoció qué fue lo que le molestó de Latorre y tanto las enfrentó: "A mi no me gusta la mentira, sobre todo cuando mienten. Ya está, hay que dar vuelta la página".

Y contó el picante comentario que le hizo: "Le dije que me encantaba verla en un papel de buena", concluyó.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre las dos viene de cuando fueron compañeras en la facultad unos años y Latorre acusó a Botana de hacerle bullying, algo que la cocinera desmiente rotundamente.