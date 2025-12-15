Quién es Bruno Cabral, el sorprendente goleador de River en la Messi Cup

El Millonario se impuso por 2-0 en la final ante el Atlético Madrid con dos tantos del joven delantero. Quién es su ídolo.

Hoy 16:11

River hizo historia y se consagró campeón de la Messi Cup, el prestigioso torneo juvenil organizado por Lionel Messi en Miami. El Millonario se quedó con el título este domingo tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la gran final, con una actuación consagratoria de Bruno Cabral, goleador y figura del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero de 15 años fue la gran revelación del torneo y la carta ganadora del equipo de Núñez. Cabral anotó 7 goles en cuatro partidos, con un recorrido impactante: hat trick ante Inter de Milan, doblete frente a Chelsea en semifinales y dos tantos en la final ante el conjunto español.

De padres paraguayos y nacido en Argentina, Cabral dio sus primeros pasos en clubes de barrio como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC y Parque Chas. Luego pasó por Camioneros entre 2017 y 2022 y, en 2023, llegó a River para sumarse a la Pre Novena, recomendado por Gustavo Petrochelli. Una semana de entrenamientos le alcanzó para ser fichado.

Su crecimiento fue meteórico. En 2024 fue el goleador de la Novena campeona con 26 goles y, en la presente temporada, repitió en la Octava campeona con 34 tantos, incluyendo un gol en el Superclásico ante Boca. Fue, además, el máximo artillero de todas las categorías del fútbol argentino.

La racha también se trasladó a la Selección Argentina Sub 15. En la Liga Evolución de Conmebol, Cabral marcó 10 goles en cinco partidos, confirmando su jerarquía a nivel continental.

Con Julián Álvarez como referente, el juvenil no ocultó su admiración: “Me inspiro en él, es mi ídolo en mi puesto. Trato de copiarlo; sé que me falta mucho, pero estoy aprendiendo de a poco”, expresó emocionado tras la consagración.

Con este cierre de año brillante y la conquista de la Messi Cup, Bruno Cabral se afirma como una de las grandes promesas de River Plate y del fútbol argentino, mientras el Millonario suma otro título internacional a su cantera.