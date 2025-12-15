Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 27º
X
Locales

El gobernador Elías Suárez acompañó a las nuevas autoridades de la UNSE en el acto de asunción

El acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la Unse, donde además fueron puestos en funciones los integrantes del Consejo Superior de la Universidad.

Hoy 16:49

El gobernador Elías Suárez acompañó este lunes en la ceremonia de asunción al nuevo rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, y a la nueva vicerrectora, Dra. María Fernanda Mellano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, junto con la vice rectora a cargo del rectorado, Marcela Juárez, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Héctor Rubén Paz, entre otros miembros de la casa de altos estudios e invitados especiales.

El acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la Unse, donde además fueron puestos en funciones los integrantes del Consejo Superior de la Universidad.

En este marco, la flamante vicerrectora expresó: “En los próximos años, nuestro trabajo se basará en pilares interconectados, la excelencia académica y la innovación, porque debemos continuar elevando el nivel de la enseñanza, la investigación y la extensión”.

Posteriormente en Hugo Marcelino Ledesma resaltó: “Este acto de renovación de autoridades de la universidad constituye una expresión clara y contundente del ejercicio democrático, plural y de cogobierno que garantiza las universidades públicas de gestión estatal en nuestro país”.

“Nos espera una ardua tarea de gestión y de gobierno que va a ser colectiva, sostenida sobre el diálogo, la tolerancia a la diversidad de posiciones, la valoración de la universidad pública y el respeto inclaudicable a nuestra institución”, agregó.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
  5. 5. Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT