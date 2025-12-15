El gobernador Elías Suárez acompañó a las nuevas autoridades de la UNSE en el acto de asunción

El acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la Unse, donde además fueron puestos en funciones los integrantes del Consejo Superior de la Universidad.

El gobernador Elías Suárez acompañó este lunes en la ceremonia de asunción al nuevo rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, y a la nueva vicerrectora, Dra. María Fernanda Mellano.

Estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, junto con la vice rectora a cargo del rectorado, Marcela Juárez, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Héctor Rubén Paz, entre otros miembros de la casa de altos estudios e invitados especiales.

En este marco, la flamante vicerrectora expresó: “En los próximos años, nuestro trabajo se basará en pilares interconectados, la excelencia académica y la innovación, porque debemos continuar elevando el nivel de la enseñanza, la investigación y la extensión”.

Posteriormente en Hugo Marcelino Ledesma resaltó: “Este acto de renovación de autoridades de la universidad constituye una expresión clara y contundente del ejercicio democrático, plural y de cogobierno que garantiza las universidades públicas de gestión estatal en nuestro país”.

“Nos espera una ardua tarea de gestión y de gobierno que va a ser colectiva, sostenida sobre el diálogo, la tolerancia a la diversidad de posiciones, la valoración de la universidad pública y el respeto inclaudicable a nuestra institución”, agregó.