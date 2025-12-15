El polémico posteo de Di María y los likes en contra de Estudiantes y Verón

El jugador de Rosario Central fue protagonista en Instagram con algunos "me gusta" en crítica al Pincha por el pasillo de espaldas y en defensa del Canalla y de la AFA.

Hoy 17:03

El Torneo Clausura 2025 llegó a su fin el pasado sábado con la consagración de Estudiantes de La Plata, que venció a Racing por penales (5-4) en la final. Sin embargo, más allá del título del Pincha, el certamen quedó marcado por una fuerte polémica que trascendió lo futbolístico y sumó ahora un nuevo capítulo con la aparición de Ángel Di María.

El conflicto se originó durante el torneo, cuando Estudiantes desconoció el título de Liga otorgado por la AFA a Rosario Central, situación que derivó en una verdadera “guerra fría” entre ambas instituciones. El punto máximo de tensión se dio en los octavos de final del Clausura, cuando el conjunto platense realizó el pasillo protocolar al Canalla de espaldas, en señal de protesta.

En ese contexto, Di María encendió la polémica en redes sociales. El campeón del mundo publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje sugestivo: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al fin la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”. Además, le dio “me gusta” a dos publicaciones críticas contra Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón.

Uno de los posteos, del medio partidario rosarino @derosarioydecentralok, apuntó directamente contra el accionar del Pincha: “Verón dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas, cuando el problema era con la AFA”. El otro mensaje fue aún más directo y cuestionó el argumento utilizado desde La Plata: “‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas”.

Lo llamativo es que, tras la eliminación de Rosario Central, el propio Di María había minimizado la situación. En declaraciones posteriores, el rosarino sostuvo: “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí”. Sin embargo, sus recientes interacciones en redes reavivaron la polémica.

Así, el Clausura 2025 cerró no solo con un campeón, sino también con una herida abierta entre Estudiantes y Rosario Central, que ahora sumó la voz —indirecta pero potente— de uno de los referentes más importantes del fútbol argentino.