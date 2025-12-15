¿Lo tendrá en cuenta Gallardo? Un jugador interrumpirá su préstamo de manera sorpresiva y vuelve a River

El jugador se suma a la lista de los que regresarán a Núñez en enero, solo resta saber si estará en los planes del Muñeco.

A la extensa lista de futbolistas que regresarán a River tras finalizar sus préstamos en enero de 2026, se sumará un nombre que no estaba en los planes: David Martínez. Aunque resta la confirmación formal, el defensor interrumpirá su cesión en Olimpia de Paraguay, que se extendía hasta junio de 2026, y deberá regresar a Núñez, dueño de su pase.

El zaguero zurdo de 27 años no logró afianzarse en el conjunto paraguayo y, ante la falta de minutos, ambas partes resolvieron cortar el vínculo de manera anticipada luego de apenas seis meses. En ese lapso, Martínez disputó 11 partidos (10 como titular), sin goles y sin alcanzar el nivel esperado en el Decano.

De todos modos, su retorno a River será solo una formalidad. Si bien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, Marcelo Gallardo no lo tiene en cuenta para la próxima temporada y la dirigencia ya trabaja para encontrarle un nuevo destino que le permita recuperar continuidad.

La situación no es nueva para el defensor. En su paso anterior por Inter Miami, tampoco logró consolidarse: arrancó como titular, pero problemas físicos y un bajo rendimiento lo relegaron en la consideración de Javier Mascherano, quedando por detrás de Tomás Avilés y Maximiliano Falcón.

Los otros jugadores que deben regresar a River

Además de David Martínez, otros 12 futbolistas volverán de sus préstamos en 2026:

Ezequiel Centurión

Daniel Zabala

Gonzalo Trindade

Elián Giménez

Tobías Leiva

Tomás Galván

Franco Alfonso

Tiago Serrago

Tomás Castro Ponce

Tomás Nasif

Alexis González

Oswaldo Valencia

River afrontará así un mercado de pases cargado de decisiones, con varios regresos que obligarán a reordenar el plantel y definir salidas para encarar la temporada 2026.