Docentes del Jardín Municipal Nº 26 participaron de jornadas de capacitación para fortalecer la inclusión educativa

Educadoras del Nivel Inicial del Jardín de Infantes Municipal Nº 26 “Dr. Arturo U. Illia” formaron parte de instancias de capacitación orientadas al perfeccionamiento de la práctica pedagógica.

Hoy 17:18

Docentes del Nivel Inicial del Jardín de Infantes Municipal Nº 26 “Dr. Arturo U. Illia” participaron recientemente de jornadas de capacitación destinadas a profundizar y actualizar estrategias pedagógicas, reafirmando su compromiso con la formación permanente, el profesionalismo y la mejora continua de la práctica educativa.

Las actividades se desarrollaron con el objetivo de garantizar y fortalecer el desempeño docente, brindando herramientas concretas para acompañar a niños y niñas en distintos contextos de aprendizaje, especialmente en procesos de inclusión.

Jardín Municipal

Estrategias para una educación inclusiva

Una de las instancias estuvo a cargo de la Lic. Lourdes Pecora, Fernanda Ávila y Camila Toledo, quienes abordaron la temática “Estrategias y recursos para la práctica con niños en proceso de inclusión”. Durante la capacitación se trabajaron enfoques pedagógicos, recursos didácticos y experiencias que permiten responder a la diversidad dentro del aula, promoviendo una educación más equitativa y respetuosa de las trayectorias individuales.

Las disertantes destacaron la importancia del trabajo colaborativo, la observación atenta y la adaptación de las propuestas educativas para favorecer el desarrollo integral de cada niño.

Trabajo conjunto e interdisciplinario

Además, las docentes compartieron una jornada junto al equipo del Sindicato de Guardavidas de Santiago del Estero, integrado por Martín Cabral, Emanuel Santillán, Milena Ruiz y Sabrina Abate, quienes aportaron conocimientos y experiencias desde su campo profesional, fortaleciendo el enfoque integral del cuidado y la prevención en el ámbito educativo.

Estas instancias de formación permiten enriquecer la mirada pedagógica y consolidar redes de trabajo entre distintos sectores, siempre con el objetivo de mejorar la calidad educativa.

Compromiso con la formación permanente

Desde la institución destacaron que la participación en estas jornadas refleja el compromiso de las docentes del Jardín Municipal Nº 26 con una educación inclusiva, actualizada y de calidad, entendiendo que la capacitación continua es una herramienta fundamental para acompañar de manera adecuada a las infancias.

El fortalecimiento profesional y la actualización constante se consolidan así como pilares esenciales para garantizar prácticas educativas que respondan a las necesidades reales de los niños y niñas.