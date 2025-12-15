Tragedia vial en la Ruta Provincial 4: un automovilista murió tras chocar de frente con un camión

El siniestro ocurrió esta mañana a la altura de María Luisa, en el departamento Las Colonias. La víctima fue identificada como Lucas Fraymond, de 40 años, oriundo de Santo Domingo.

Hoy 17:20

Un automovilista falleció esta mañana al impactar el vehículo que conducía contra un camión que circulaba en sentido contrario. El impacto fue de tal magnitud que el rodado de menor porte quedó incrustado en la parte delantera del otro vehículo, prácticamente destruido.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7 en la Ruta Provincial 4, que une la Nacional 11 con Tostado, en el extremo noroeste de esta provincia, a la altura de la localidad de María Luisa, departamento Las Colonias, 86 kilómetros al centro norte de la capital provincial.

En un lugar despejado y por causas que se investigan, un camión Mercedes Benz y un Fiat Siena colisionaron de manera frontal.

Según automovilistas que circulaban por la zona, el accidente se produjo en una recta con calzada mojada como consecuencia de las precipitaciones registradas desde las primeras horas del día.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia, pero no pudieron salvar la vida de la víctima que circulaba en el vehículo de menor porte.

La policía indicó que la colisión se registró a unos 500 metros de una planta cerealera situada al sur del pueblo, de 800 habitantes.

Por el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre cómo se produjo el choque ni sobre el estado del camionero. Solo trascendió, de fuentes policiales y de Bomberos que realizaron las tareas de rescate, que la persona que se encontraba al volante del automóvil murió en el acto y que el rodado debió ser retirado, después de casi una hora de trabajos, de la parte delantera del camión.

El siniestro obligó a interrumpir la circulación vehicular por varias horas. Personal de Seguridad Vial de Santa Fe montó un operativo de paso alternado mientras se aguardaba el retiro del camión involucrado, que se produjo dos horas y media después. La situación generó demoras y largas filas de vehículos en una arteria clave para el tránsito en la región central de la provincia.

Recién al mediodía se conoció la identidad de la víctima fatal: Lucas Fraymond, de 40 años, oriundo de Santo Domingo, una localidad cercana al lugar de la colisión.

También se informó que el camión partió desde María Luisa y tenía como destino Progreso para completar la carga. Se mantiene en reserva la identidad de su conductor.