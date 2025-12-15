Presupuesto: Benegas Lynch fue ratificado como presidente de la comisión y buscan un debate exprés

El oficialismo quiere dictaminar este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026.

Hoy 18:13

Los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda definieron este lunes la continuidad del diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente del cuerpo, y el oficialismo apura el debate para tener aprobado el proyecto de ley de Presupuesto esta misma semana.

La comisión volverá a reunirse este martes desde el mediodía con el objetivo de dejar listo el dictamen para ser sancionado en el recinto.

LLA sienta a 20 diputados propios en la comisión de Presupuesto de las 49 sillas, pero al sumar a sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca llega a 28 firmas, por lo que no tendrá inconveniente en avalar el dictamen de mayoría.

Del lado opositor se encuentra Unión por la Patria con 18 integrantes, y la alianza Unidos (que agrupa a Provincias Unidas y otros dos bloques), que aún no definió a sus tres miembros en señal de protesta por considerar insuficiente la representación que le reconoció el oficialismo en la estratégica comisión de Presupuesto.