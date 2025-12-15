Ingresar
El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre

Fue publicado este lunes 15 de diciembre en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

Hoy 18:23
feriados

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, en la antesala de Navidad y Año Nuevo, para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La decisión fue formalizada este lunes a través del decreto 833/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

De este modo, los empleados estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo durante ambas jornadas, en una medida que, según se explicó oficialmente, tiene como objetivo “facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades”.

En los considerandos del decreto, el Gobierno remarcó que los días 24 y 31 de diciembre poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina, ya que constituyen momentos de reunión y celebración entre familiares y seres queridos. Además, se señaló que estas fechas suelen destinarse a los preparativos propios de las celebraciones y a los desplazamientos necesarios para los encuentros familiares.

En ese sentido, la norma sostiene que resulta oportuno permitir que las personas dispongan de un tiempo razonable para concretar dichos preparativos y traslados, y subraya que la medida también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al facilitar la movilidad interna en una época de alta demanda.

