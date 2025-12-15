Los Juríes se consagró al Sagrado Corazón de Jesús en un acto histórico de fe, esperanza y unidad

La Santa Misa fué presidida por el padre Ariel Miranda, acompañado por los sacerdotes Carlos Vega y Sergio Castillo

Hoy 19:27

La ciudad de Los Juríes vivió este domingo último una jornada histórica y profundamente significativa con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, un acto de fe y entrega espiritual que reunió a Autoridades de la ciudad, vecinos y fieles con el propósito de encomendar a la comunidad a la protección divina, especialmente en un contexto de desafíos y dificultades.

La ceremonia se desarrolló en la Parroquia local y contó con la presencia del Gabinete Municipal encabezado por el intendente Javier Carbajal; el Secretario de Gobierno, Luis Schiel; la Presidenta del Concejo Deliberante, Evangelina Schiel; la concejal Raquel Gomez; además de representantes de instituciones locales y numerosos vecinos que acompañaron este momento trascendental para la vida espiritual de la ciudad.

La Santa Misa fué presidida por el padre Ariel Miranda, acompañado por los sacerdotes Carlos Vega y Sergio Castillo, quienes guiaron la celebración litúrgica y el acto de consagración, destacando el valor de la fe como sostén espiritual de la comunidad y como camino de encuentro, solidaridad y esperanza. Durante la celebración se recordó también al padre Roberto Killmeate, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, figura profundamente querida y recordada en la ciudad por su compromiso pastoral, su cercanía con los más necesitados y su permanente acompañamiento a los campesinos en la lucha por defender sus tierras.

Durante la ceremonia, el intendente Javier Carbajal fué el encargado de dar lectura al Acto de Consagración en nombre de toda la comunidad de Los Juríes, en sintonía con los principios establecidos en la Constitución Nacional, que invoca “la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”. Posteriormente, el jefe comunal firmó el acta correspondiente, dejando constancia formal de este acontecimiento histórico.

Tras la ceremonia, el primer mandatario local agradeció la invitación y destacó el trabajo de quienes hicieron posible la organización de este significativo acto de fe. En ese marco, expresó: “Quiero agradecer la invitación y a todos los que trabajaron para que esta consagración sea posible. Estamos atravesando momentos muy difíciles, tanto en la ciudad como en la zona rural, afectados por fenómenos climáticos y por la compleja situación económica actual. En estos tiempos, la fe se vuelve un pilar fundamental para seguir adelante; por eso consagro mi vida, mi gestión y nuestra ciudad al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús”.

Finalmente, remarcó la importancia de fortalecer la esperanza y la unidad del pueblo juriense, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de acompañar a la comunidad, trabajar de manera solidaria y continuar gestionando con responsabilidad, poniendo siempre en el centro el bienestar de los vecinos.