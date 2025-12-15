La Libertad Avanza negocia con bloques dialoguistas para tratar la ley en diciembre

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, mantuvo negociaciones previo a la reunión convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Hoy 19:39

La Libertad Avanza llevó a cabo este lunes negociaciones con los bloques dialoguistas para poder avanzar en la sanción de la reforma laboral, un día antes que se realice la reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel para acordar el armado de las comisiones que debatirá la iniciativa que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año.

La jefe del bloque de LLA, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con senadores del PRO, la UCR y bancadas provinciales para acordar el mecanismo de tratamiento de esa ley, a fin de evitar que se demore su debate, como aspira el peronismo, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto de reforma laboral introduce cambios profundos en las leyes que regula el mercado laboral, dado que propone la caída de la ultraactividad, cambio el sistema de vacaciones, de indemnizaciones y otros cambios en el sistema de afiliaciones.

El primer desafío del oficialismo será mañana a las 10 cuando se discuta en la reunión convocada por Villarruel el armado de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde LLA aspira junto a sus aliados tener la mayoría para facilitar la emisión del despacho.

El esquema diseñado por el oficialismo es comenzar a debatir en un plenario de comisiones la reforma laboral miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026, señalaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

Para ello tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes, aunque para ello deberá tener enhebrado el acuerdo con los bloques dialoguistas.

Pero para avanzar con esa rapidez, Bullrich deberá tener asegurados los tres votos del PRO, 10 de la UCR y por lo menos tres legisladores provinciales, ya que LLA tiene 21 integrantes y necesita 37 para asegurar el quórum y la sanción de la ley.

El principal problema es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no van a querer enfrentarse a la CGT, como los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Santa Cruz, Claudio Vidal, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La expectativa reside en si pueden contar con el respaldo de los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.

En forma paralela, el peronismo que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques, busca siete senadores para tumbar la ley laboral y continúa persiguiendo acuerdos con legisladores de gobernadores de origen peronista, señalaron fuentes parlamentarias.

Las reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CTA y CGT que convocaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.