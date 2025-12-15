Las donaciones para el héroe de Bondi Beach superaron el millón de dólares tras el ataque

Ahmed al Ahmed resultó gravemente herido en su heroica actuación. Permanece internado y aguarda nuevas cirugías.

Hoy 19:44

En cuestión de horas, una campaña solidaria logró reunir más de un millón de dólares australianos para Ahmed al Ahmed, el hombre de 43 años que se convirtió en el héroe de Bondi Beach luego de enfrentar y desarmar a uno de los atacantes durante el violento tiroteo ocurrido en la popular playa australiana.



Según informaron familiares y autoridades, al Ahmed fue baleado mientras reducía a uno de los presuntos terroristas, en medio del caos que se desató durante un acto por Janucá. La rápida reacción del hombre permitió forzar la retirada del segundo agresor y, de acuerdo con los investigadores, evitó una tragedia aún mayor.



Un acto de valentía que conmovió a Australia



Propietario de una frutería y padre de dos hijos, Ahmed al Ahmed había salido a tomar un café cuando escuchó los disparos. Testigos relataron que logró inmovilizar a uno de los atacantes, quitarle el arma y apuntarle, obligando al otro a huir. La escena fue registrada por varias personas y rápidamente se viralizó en redes sociales.



La historia generó una ola de solidaridad: una colecta en la plataforma GoFundMe superó el millón de dólares australianos en pocas horas, destinada a cubrir los gastos médicos y acompañar su recuperación.



Su familia, de origen sirio, destacó su accionar. “Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía y en las fuerzas de seguridad centrales, y tiene el impulso de proteger a la gente”, expresó su padre, quien aseguró que Ahmed quedó impactado al ver a hombres armados disparando contra civiles.



Estado de salud y reconocimiento oficial



El abogado de la familia, Sam Issa, brindó detalles sobre su estado: “No está nada bien. Está acribillado. Nuestro héroe está luchando en este momento”. En tanto, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó al herido y lo definió como un verdadero “héroe de Bondi”, al afirmar que “sin duda salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista, a un enorme riesgo personal”.



Víctimas, investigación y condena internacional



El ataque dejó al menos 16 personas fallecidas y más de 40 hospitalizadas, entre ellas niños. Entre las víctimas fatales se encuentra el rabino Eli Schlanger. La policía estableció un amplio perímetro de seguridad y continúa analizando objetos sospechosos, mientras la investigación sigue abierta.



El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el hecho como “un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo”, y fue contundente: “No hay lugar para este odio y violencia en nuestra nación. Lo erradicaremos”. Organizaciones judías y gobiernos de distintos países expresaron su solidaridad y condenaron el atentado.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a decenas de bañistas huyendo en toallas y shorts, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la playa. Uno de los atacantes murió en el lugar y otro fue detenido; además, dos policías resultaron heridos. En medio de la conmoción, las autoridades pidieron calma y aseguraron que habrá una respuesta coordinada, mientras la comunidad de Bondi intenta recuperarse del impacto y encontrar consuelo.