Asistieron a familias afectadas por el último temporal en Los Juríes

Tras el fuerte temporal registrado en los últimos días en la zona rural de Los Juríes, numerosas familias volvieron a sufrir importantes daños materiales en sus viviendas.
Ante esta situación, Defensa Civil de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de Los Juríes, desplegó un operativo de asistencia inmediata para atender a los damnificados.
Las intensas lluvias, la caída de granizo y las fuertes ráfagas de viento provocaron voladuras de techos, daños estructurales y el ingreso de agua en varias casas, especialmente en los lotes 51 y 52, y en el sector del kilómetro 477, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno climático.
Operativo de asistencia y ayuda a los damnificados
El operativo fue llevado adelante por personal municipal, con el acompañamiento de Defensa Civil provincial y la Policía local. La ayuda incluyó la entrega de chapas, colchones, módulos alimentarios y elementos de primera necesidad, priorizando a las familias que registraron mayores pérdidas.
El intendente Javier Carbajal estuvo presente durante el despliegue y trabajó junto a los equipos en el territorio, reafirmando la presencia del Estado municipal ante situaciones de emergencia. En ese marco, señaló que “la asistencia a los vecinos damnificados es una prioridad. Seguiremos acompañando con acciones concretas y sosteniendo el relevamiento para dar respuesta a cada situación”.
Continúan los relevamientos en la zona rural
Desde el Municipio informaron que continúan las tareas de relevamiento y seguimiento en los sectores afectados, con el objetivo de garantizar una atención integral y brindar respuestas a cada una de las familias damnificadas por el temporal en Los Juríes.