Asistieron a familias afectadas por el último temporal en Los Juríes

Tras el fuerte temporal registrado en los últimos días en la zona rural de Los Juríes, numerosas familias volvieron a sufrir importantes daños materiales en sus viviendas.

Hoy 20:16

Ante esta situación, Defensa Civil de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de Los Juríes, desplegó un operativo de asistencia inmediata para atender a los damnificados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las intensas lluvias, la caída de granizo y las fuertes ráfagas de viento provocaron voladuras de techos, daños estructurales y el ingreso de agua en varias casas, especialmente en los lotes 51 y 52, y en el sector del kilómetro 477, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno climático.

Operativo de asistencia y ayuda a los damnificados

El operativo fue llevado adelante por personal municipal, con el acompañamiento de Defensa Civil provincial y la Policía local. La ayuda incluyó la entrega de chapas, colchones, módulos alimentarios y elementos de primera necesidad, priorizando a las familias que registraron mayores pérdidas.

El intendente Javier Carbajal estuvo presente durante el despliegue y trabajó junto a los equipos en el territorio, reafirmando la presencia del Estado municipal ante situaciones de emergencia. En ese marco, señaló que “la asistencia a los vecinos damnificados es una prioridad. Seguiremos acompañando con acciones concretas y sosteniendo el relevamiento para dar respuesta a cada situación”.

Continúan los relevamientos en la zona rural

Desde el Municipio informaron que continúan las tareas de relevamiento y seguimiento en los sectores afectados, con el objetivo de garantizar una atención integral y brindar respuestas a cada una de las familias damnificadas por el temporal en Los Juríes.