La asunción de los nuevos directivos de la UNSE contó con la presencia de vicepresidentes del STJ

Los magistrados asistieron en representación del Poder Judicial. También concurrieron autoridades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia.

Hoy 20:31

Los vicepresidentes primero y segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar y Dra. Ana Rosa Rodríguez, respectivamente, concurrieron hoy a la ceremonia en que asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de sus cuatro Facultades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Efectivamente, los jueces estuvieron en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria cuando prestó juramento el flamante rector, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, y la vicerrectora electa, Dra. María Fernanda Mellano, así como también los consejeros superiores que representan a los cuatro claustros universitarios.

Entre los invitados se encontraban el gobernador, Sr. Elías Suárez; el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Víctor Araujo; la intendente capitalina, Ing. Norma Fuentes; el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Lucena; ministros, funcionarios, legisladores, docentes, estudiantes y público en general.

Luego de que se entonara el Himno Nacional, la vicerrectora saliente y a cargo del Rectorado, Lic. Marcela Juárez, abrió la sesión especial del Consejo Superior, quien contó con la colaboración del secretario Lic. Leónidas Durán. Se procedió a la lectura del acta de proclamación de los candidatos ganadores emitida por la Junta Electoral.

A continuación, la Lic. Juárez tomó juramento a su par Ledesma, quien fue aclamado por los presentes. Después, .el flamante rector hizo lo propio con la vicerrectora Mellano y más tarde con los consejeros.

Una vez finalizado el intercambio de presentes y reconocimientos, las dos máximas autoridades de la UNSE brindaron sus respectivos mensajes.

Previamente, habían cumplimentado con los juramentos de estilo las autoridades de cada una de las Facultades, que en el caso de la de Agronomía y Agroindustrias, tiene como decana a la Dra. Eve Liz Coronel y vicedecana, a la Dra. Silvia del Carmen Rodríguez.

En cuanto a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, asumió el Ing. Héctor Rubén Paz como decano y es secundado por el Ing. José Luis Gulotta.

En tanto, la Dra. Amelia Nancy Giannuzzo y el Dr. Miguel Ángel Sarmiento rigen los destinos de la Facultad de Ciencias Forestales.

Por su parte, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, tiene ahora como decana a la Lic. Sandra Elizabeth Moreira y a la CPN Carla Cristina Ferreyra como vicedecana.