El vicegobernador asistió al cambio de jefatura en el cuartel local del Ejército Argentino

Estuvieron presentes, ministro de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera; autoridades de Fuerzas de Seguridad Nacionales apostadas en Santiago del Estero; de la Policía de la Provincia y familiares.

Hoy 21:11

En representación del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, este lunes por la tarde el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder participó del acto de cambio de Jefatura del Destacamento de Vigilancia de Cuartel Santiago del Estero del Ejército Argentino.

En la ceremonia, que se realizó en la unidad militar sita en la calle Chaco, del barrio Alberdi de esta ciudad, asumió como jefe de este Destacamento el teniente coronel Diego Jesús Castro Quesada, en lugar del mayor Mario Luis Rosa.

En la oportunidad, el delegado del Estado Mayor General del Ejército en Santiago del Estero, coronel Juan Samuel Díaz, tomó el juramento de rigor a Castro Quesada y agradeció a Rosa por los servicios prestado al frente de la unidad militar local.

Por otro lado, Silva Neder transmitió al nuevo jefe del Destacamento local los saludos del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez y expresó la “predisposición de todo el Gobierno Provincial de continuar trabajando mancomunadamente con todas las fuerzas de seguridad nacionales apostadas en la provincia”.

