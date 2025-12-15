Ingresar
Asumieron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, Promoción  Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad

El ministro Ángel Niccolai encabezó el acto este lunes.

Ante el inicio de una nueva etapa de gestión en la provincia a cargo del gobernador Elías Suárez, el ministro de Desarrollo Social, Promoción  Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Angel Niccolai, encabezó este lunes la ceremonia de toma de juramento de los funcionarios de su cartera.

Fueron ratificados en sus cargos el secretario de Coordinación Económica, Justo Molina Areal; los subsecretarios de Desarrollo Social, Ramiro Banco; de Promoción Humana, Ernesto Fernández, y de Defensa Civil, Mario Guzmán.

También los directores general de Despacho, Antonio Carrizo; de Informática, Lucio Sosa; de Aultos Mayores, Lucía Witte; de Desarrollo Social, Silvia Zulema Sirena; de Control de Gestión, Mercedes Gómez; de Relaciones Institucionales con la Comunidad, Carla Donzelli, y de Recursos Humanos, Zaida Ocampo.

