Autoridades del STJ concretaron la segunda visita de cárceles de 2025

Funcionarios del Ministerio de Justicia y DD.HH. y del Servicio Penitenciario Provincial recibieron a los magistrados del Alto Cuerpo.

Hoy

El Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Eduardo Llugdar y la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidentes primero y segunda del máximo órgano judicial de Santiago del Estero, respectivamente, concurrieron hoy a unidades penitenciarias de la provincia, en la que constituyó la segunda visita que realizaron este año.

De ese modo, dieron cumplimiento a lo establecido en la Constitución de Santiago del Estero y en el Art. 34 de la Ley Orgánica de Tribunales, que indica que las autoridades del máximo tribunal provincial deben efectuar seguimiento de la situación procesal de los internos y sus condiciones de detención.

En la sede del Penal de Varones, sito en Av. Alsina 850, los aguardaban el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán y la directora general del sistema carcelario santiagueño, inspectora general María Rosa Coria de Lezana.

Asistieron también al encuentro, el defensor general de Santiago del Estero, Dr. Enrique Billaud, el juez de Ejecución Penal, Dr. Rubén Seiler y el secretario judicial del STJ, Dr. Rodrigo Reyes.

Como es habitual, los magistrados fueron informados sobre la situación general de detenidos y condenados, así como también sobre condiciones sanitarias, laborales y de esparcimiento de aquellos.

A continuación, la comitiva se dirigió a los talleres que funcionan en el edificio de avenida Alsina 850, ocasión en la que se exhibieron trabajos realizados por los internos, en áreas como carpintería, herrería, tapicería, aeromodelismo y jardinería.

Por otra parte, la Dra. Rodríguez asistió a la Unidad Penitenciaria Nº 2, en compañía del juez Seiler, oportunidad en que fueron recibidos por la directora interina, oficial alcaide Bianca Zerda, quien informó a los magistrados sobre cuestiones vinculadas a la situación actual de las internas y las actividades que allí efectúan.