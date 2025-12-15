Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 22º
X
Mundo

Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

La nueva orden ejecutiva permite movilizar recursos federales y endurecer la persecución contra carteles y redes de tráfico internacional.

Hoy 21:41
donald trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la reclasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva, una decisión que eleva el combate contra ese opioide sintético al nivel de una amenaza de seguridad nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue formalizada mediante una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca y presentada durante un acto oficial dedicado a reconocer tareas de defensa en la frontera con México.

“Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva”, afirmó Trump al firmar el decreto. El mandatario justificó la decisión al comparar su impacto con el de un ataque bélico.

“Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo; mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año, que sepamos”, aseguró Trump.

La orden ejecutiva instruye a distintas agencias federales a desplegar herramientas legales, financieras y operativas que hasta ahora se reservaban para escenarios vinculados al terrorismo o a amenazas químicas.

TEMAS Donald Trump

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria
  5. 5. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT