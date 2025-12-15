La intendente Fuentes le tomó juramento a Medina Salomón como secretario de Gobierno

La ceremonia se llevó a cabo en el salón de acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:26

En una sencilla ceremonia realizada en el salón de acuerdos de la Municipalidad de la Capital, la intendente, Ing. Norma Fuentes, puso en funciones al nuevo secretario de Gobierno, Walter Horacio Medina Salomón.

El acto protocolar también contó con la presencia de los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Economía, Anabel Arce y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; además de los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora; de Gobierno; Diego Brunet y de Saludo y Desarrollo Social, Mauro Kalinski. Además asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, concejales y familiares.

Los presentes saludaron a Medina Salomón y le desearon éxitos en su flamante función.