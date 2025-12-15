Ingresar
La intendente Fuentes asistió a la asunción de las autoridades de la UNSE

Asumieron este lunes Marcelino Ledesma y María Fernanda Mellano.

Hoy 22:29

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió a la asunción de las nuevas autoridades de la UNSE correspondientes al periodo 2025-2029, donde asumieron Hugo Marcelino Ledesma como rector y María Fernanda Mellano como vicerrectora, que tuvo como invitado a el gobernador, Elías Suárez.

También estuvieron presentes en la ceremonia el vicegobernador, Carlos Silva Neder; representantes institucionales, directivos salientes, docentes, alumnos y graduados universitarios.

Además, durante el encuentro se tomó juramento a los nuevos decanos y vicedecanos de las diferentes Facultades que integran la casa de altos estudios, como así también a los miembros del Consejo Superior.

