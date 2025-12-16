Clima en Santiago del Estero: martes con cielo despejado y una máxima de 30 grados

Este martes 16 de diciembre, los santiagueños tendrán una jornada con buenas condiciones climáticas, ideal para actividades al aire libre.

Hoy 02:16

Según publica en su portal el Servicio Meteorológico Nacional, este martes en la Madre de Ciudades la temperatura mínima rondará los 18 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 30°C durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará despejado, con ambiente fresco y agradable. Con el correr de las horas y hacia la tarde, se espera la aparición de algo de nubosidad, aunque no hay probabilidad de lluvias para la capital provincial y zonas aledañas.

Las condiciones se mantendrán estables a lo largo de toda la jornada, sin alertas meteorológicas, lo que permitirá un martes con tiempo seco y temperaturas acordes a la época del año.

De esta manera, Santiago del Estero vivirá un día típicamente veraniego, con mañanas templadas y tardes cálidas, en la antesala de los próximos días de la semana.