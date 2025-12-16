Amanda Seyfried reaviva la expectativa por Mamma Mia! 3 y compara su futuro con el de Fast & Furious

La actriz confirmó que una tercera entrega del musical sigue en evaluación, reveló conversaciones avanzadas con la producción y, con tono irónico, contrastó la falta de definiciones con la extensa continuidad de la saga de acción.

Hoy 08:02

Amanda Seyfried volvió a instalar en la agenda de Hollywood la posibilidad de una tercera película de Mamma Mia!. En declaraciones recientes, la actriz aseguró que el proyecto no está descartado y sugirió que no concretarlo sería llamativo, sobre todo si se considera la prolongada vida de franquicias como Fast & Furious.

Durante una entrevista con Variety, Seyfried explicó que mantuvo conversaciones con Rita Wilson, productora ejecutiva de la saga junto a su esposo, Tom Hanks. Según relató, Wilson le confirmó que Mamma Mia! 3 sigue siendo una posibilidad, aunque todavía no existe un anuncio oficial.

En ese marco, la actriz destacó que el elenco original continúa disponible y mencionó especialmente a Meryl Streep y Christine Baranski como figuras centrales para una eventual nueva entrega. También remarcó su entusiasmo personal por regresar al universo del musical ambientado en una isla griega.

Amanda Seyfried

Seyfried señaló además que la productora Judy Craymer ya tiene delineada una línea narrativa para la tercera película y subrayó su capacidad para llevar adelante proyectos, recordando que Mamma Mia! Here We Go Again logró un importante éxito comercial y de público. Aquella secuela incorporó nuevos personajes y consolidó la vigencia de la franquicia basada en las canciones de ABBA.

En otras apariciones públicas, la actriz fue incluso más específica sobre el futuro del proyecto. Comentó que le gustaría explorar una nueva etapa del personaje de Sophie y no descartó la incorporación de figuras actuales como Sabrina Carpenter o Sydney Sweeney, quienes, según indicó, manifestaron interés en sumarse al musical.

Por ahora, no hay fechas confirmadas ni definiciones oficiales, pero las declaraciones de Seyfried volvieron a encender el interés de los seguidores y dejaron en claro que Mamma Mia! 3 sigue latente dentro de los planes de la industria cinematográfica.

Amanda Seyfried