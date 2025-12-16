"Es un diciembre tranquilo, algo inusual en comparación con otros años, donde siempre hubo movimiento"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes que se emite por el aire de Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados, durante su columna de este martes para Radio Panorama, analizó el escenario económico, la evolución del mercado cambiario y el contexto político de cierre de año.

Granados sostuvo que la actual calma resulta inusual para esta etapa del calendario. “Es un diciembre totalmente tranquilo, muy raro en comparación con otros donde siempre hubo movimientos”, señaló, y lo vinculó a decisiones recientes en materia cambiaria y fiscal.

En ese marco, explicó que “desde enero, con un dólar a $1556, la actualización va a seguir a la inflación” y que “la franja se va a ampliar, va a subir el techo, más alto de forma gradual”. Según indicó, “todos dicen que esto es pragmático, los operadores lo consideran lógico y una señal al Fondo Monetario”.

El analista remarcó la importancia de fortalecer las reservas y afirmó que “hay que acumular en serio para defenderse, evitar cualquier corrida, tener seguridad y estar bien plantado”. También destacó el aporte del sector exportador: “el campo es cada vez más eficiente y, con el petróleo, el gas y algo de Vaca Muerta, se puede llegar a tener una cifra bastante superior a años anteriores en exportaciones”.

Al referirse al comportamiento reciente del mercado, recordó que “fue un año muy especial, con enormes expectativas, donde se compraron más de 4 mil millones de dólares antes de las elecciones”, lo que explica que “ahora no se compra y se necesitan los pesos”. En ese contexto, describió un consumo moderado: “todos tratan de llegar a fin de mes y otros intentan definir cómo van a pagar el medio aguinaldo”.

Granados añadió que “ayer en el mercado el Riesgo País, por primera vez en varios días, perforó los 600 puntos” y consideró que “este tipo de pragmatismo cayó bien”.

Finalmente, se refirió al plano legislativo y político. “En el Congreso, el Gobierno tiene que cerrar un acuerdo y avanzar con el Presupuesto, y después viene la reforma laboral”, indicó. Sobre la distribución de fondos, precisó que “hasta ahora son 15 las provincias que recibieron ATN en el año”, y detalló que “la que más tuvo fue Tucumán, seguida por Misiones y Chaco”, además de mencionar que “Catamarca, Entre Ríos y Salta también recibieron”.