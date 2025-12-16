Milei recibe este martes al presidente electo de Chile como nuevo aliado de derecha en la región

José Antonio Kast eligió Buenos Aires para su primer viaje tras el balotaje, con el foco en un entendimiento estratégico y comercial con la Argentina. El encuentro está previsto para el mediodía en Casa Rosada.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, será recibió este martes por Javier Milei en un encuentro al mediodía en la Casa Rosada. Se da solo dos días después de ganar las elecciones presidenciales de Chile, que marcaron un drástico cambio de rumbo del gobierno socialista a otro de ultraderecha.

Según confirmaron fuentes oficiales, el encuentro entre ambos presidentes servirá para mostrar lo que Milei festejó como una tendencia de cambio del electorado hacia gobiernos de derecha en la región.

Luego de protagonizar la reunión con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, Kast emprenderá su primer viaje como mandatario electo con destino a la Argentina.

Kast se reunirá en Casa Rosada en horas del mediodía con Javier Milei y también tiene en agenda un posible encuentro con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.

La visita de Kast a la Argentina será la primera al exterior después de haber sido electo en el balotaje de este domingo, donde el exponente de derecha se impuso por casi el 60% de los votos frente a la candidata socialista Jeannette Jara.

"La izquierda retrocede, la libertad avanza. VLLC!", posteó Milei en un mensaje en redes sociales el domingo, tras festejar el triunfo de Kast, a quien llamó el mismo domingo para invitarlo a visitar Buenos Aires, como gesto para cumplir la promesa de campaña del nuevo mandatario chileno, sobre una profundización de las relaciones con Argentina.

Desde que llegó al poder Milei, mantuvo una relación tirante y estrictamente protocolar con el saliente presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, aunque no fue de los declarados enemigos en la batalla cultural por el presidente libertario, tampoco se caracterizó por una relación activa bilateral que se limitó a cuestiones meramente comerciales.

En un mapa de Sudamérica que compartió Milei en redes, pintó de celeste a los gobiernos de la misma extracción ideológica, cercanos a la derecha libertaria, y en ese marco, destaco a Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y ahora Chile.

Kast igual que otros líderes de la derecha regional y europea, habían apoyado a Milei durante su campaña, y fue uno de los referentes que participó en 2023 de la ceremonia de asunción del presidente argentino en 2023.

Todo esto se da en medio de un clima de creciente tensión en la región por la discusión que se dará el próximo 20 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil, donde Milei aún no confirmó asistencia, pero de hacerlo, anticipó que volvería reclamar un cambio de rumbo del bloque que incluya una apertura a tratados de libre comercio bilaterales.