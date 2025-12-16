Con fuerte presencia argentina, la FIFA entrega los premios The Best en Qatar

La gala se realizará en Doha, un día antes de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo. El Dibu Martínez busca quedarse con el reconocimiento al Mejor Arquero de la temporada por tercera vez.

Hoy 08:47

Los Premios FIFA The Best se entregarán este martes desde las 14:00 (hora Argentina) en el Katara Hall de Doha, Qatar, y contarán con una fuerte presencia argentina en varias categorías. La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de FIFA.com.

Uno de los focos estará puesto en Emiliano “Dibu” Martínez, nominado al Mejor Arquero y con la chance de lograr el galardón por tercera vez, tras sus conquistas en 2022 y 2024. El arquero del Aston Villa vuelve a estar entre los mejores del mundo en una terna de altísimo nivel.

Además, el fútbol argentino dirá presente en la pelea por los mejores goles del año. Santiago Montiel (Independiente) y Pedro De la Vega (Seattle Sounders) competirán por el Premio Puskás, mientras que Kishi Núñez buscará quedarse con el Premio Marta en la rama femenina.

En la categoría The Best a la Afición, aparece nominado el argentino Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, reconocido por haber caminado desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro para alentar a la Academia en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Otra novedad destacada es que, por primera vez desde 2007, Lionel Messi no figura entre los candidatos al Mejor Jugador de la FIFA. El capitán argentino, ganador del premio en 2019, 2022 y 2023, sí integra la lista de aspirantes al Equipo de la Temporada, junto a Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

La gala de este martes promete emociones fuertes y marcará una edición histórica de los The Best, con protagonismo argentino y la ausencia de Messi en la terna principal como uno de los datos más resonantes.