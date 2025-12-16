Dibu Martínez, sin premio The Best: Donnarumma se quedó con el galardón

El argentino integró la terna al mejor arquero del año, pero la FIFA eligió al italiano como el destacado de 2025.

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma se quedó con el premio The Best al mejor arquero del mundo, galardón por el que también competía el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, en una nueva edición de los reconocimientos que entrega la FIFA a las principales figuras del fútbol internacional.

El guardameta argentino había ganado el premio en dos ocasiones y volvió a estar entre los finalistas gracias a su rendimiento sostenido tanto en Aston Villa como en la Selección argentina, donde se consolidó como uno de los referentes indiscutidos del puesto a nivel mundial.

En esta oportunidad, la FIFA eligió a Donnarumma como el mejor arquero de la temporada 2025, destacando su desempeño a lo largo del año y su influencia decisiva en partidos de alto impacto dentro del calendario internacional.

Más allá de no haber obtenido la estatuilla, la nueva nominación de Dibu Martínez ratifica su vigencia en la élite del fútbol y el respeto que se ganó en el ámbito internacional, donde continúa siendo considerado uno de los arqueros más determinantes de la actualidad.

De esta manera, el arquero argentino cerró otra temporada entre los mejores del mundo, aunque esta vez con las manos vacías. La elección puso fin a su racha ganadora en los premios The Best, sin opacar su recorrido ni su protagonismo sostenido en la escena global.