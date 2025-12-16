Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal está seguro de quién la mató y pide que el sospechoso vaya a juicio

El fiscal Pablo Jávega presentó este martes el requerimiento de elevación a juicio contra Roberto Bárzola (45) quien trabajaba como parquetista en la casa de la víctima cuando fue la violación seguida de muerte.

Hoy 08:49

Son 357 páginas que, de algún modo, cierran uno de los crímenes más impactantes de los últimos años: Una violación seguida de muerte en el seno de una familia de clase alta cordobesa cuya investigación judicial fue tan bochornosa que, en 2026, tres fiscales enfrentaran un juicio político por su actuación en el caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de un dictamen muy detallado –lleno de testimonios, pericias y prueba documental– en el que el fiscal cordobés Pablo Jávega dio por concluida la etapa de investigación del crimen de Nora Dalmasso (51). En el mismo documento pidió que se enviara a juicio, como único responsable, a Roberto Bárzola (45). El hombre trabajaba como parquetista en la casa de la víctima cuando fue asesinada y había tenido una fuerte discusión con ella.

Bárzola –acusado formalmente recién a fines de 2024– no estuvo ni un día preso gracias a que la prescripción de la acusación que pesa sobre él aun está siendo analizada. Actualmente la cuestión es estudiada por la Sala I del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tras una apelación de el viudo Marcelo Macarrón (66) y sus hijos Facundo (38) y Valentina (35).

Mientras esto corre por un incidente aparte, Jávega decidió avanzar y requirió al presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional que Bárzola sea juzgado o en un juicio oral común y corriente o, al menos, en un juicio por la verdad. Si la defensa se opone (cosa que se da por descontado) todo pasara al juez de grado.

Y en este caso seguramente el juez esperara a ver que resuelve el Tribunal Superior sobre la prescripción antes de dar su opinión. Por el momento el juez ya dijo que, según su visión, correspondía un juicio por la verdad.

Lo importante, lo trascendental de lo que ocurrió este martes fue que luego de teorías conspirativas y absurdas que apuntaron siempre a la familia de Nora, por primera vez en 19 años la Justicia enumera una a una las pruebas contra un sospechoso concreto. Y son contundentes. La más importante: el ADN de Barzola se encontró en 8 lugares distintos del cinto de la bata de baño con la que ahorcaron a Dalmasso y también le pertenecía un bello púbico que se encontró en los genitales de la víctima.

Entonces, ¿por qué Barzola no llegó antes a juicio?

La respuesta es escandalosa: porque los primeros tres fiscales del caso se negaron sistemáticamente a tomarle muestras genéticas, como pedía la familia Macarrón. Esto recién se hizo luego de que en 2022 el viudo Marcelo Macarrón fuera absuelto.

Paso por paso

Esta es la reconstrucción que hizo el fiscal Jávega de cómo habría sido asesinada:

“En el transcurso de la semana comprendida entre el 21 y el 24 de noviembre de 2006, en horario diurno, Roberto Marcos Bárzola,-empleado a esa fecha por Sr. Walter Ángel González -quien se dedicaba a la tarea de colocación y mantenimiento de pisos de parquet-, habría concurrido junto con aquél para prestar dicho servicio en el domicilio de la familia Macarrón, integrada por Marcelo Macarrón, su esposa Nora Raquel Dalmasso y los dos hijos de éstos, Facundo y Valentina, vivienda sita en calle 5 N° 627 del Barrio Villa Golf Club ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; toda vez que habían sido requerido tal labor por el citado Marcelo Macarrón"

"En tales jornadas, Barzola habría tomado conocimiento que quedaría en la vivienda el fin de semana solamente la Sra. Nora Raquel Dalmasso, debido que tanto los hijos del matrimonio cuanto Marcelo Macarrón no estarían presentes en dicho período por diversos motivos. En tales circunstancias, con fecha 25 de noviembre de 2006, en un horario que no se puede precisar con exactitud, pero dable ubicar entre las cuatro horas y las diez horas aproximadamente, Roberto Marcos Barzola se habría hecho presente en inmediaciones de la vivienda mencionada precedentemente"

"Acto seguido, habría traspasado la puerta de reja que divide la vía pública del jardín de dicho inmueble, la cual se encontraba cerrada sin llave, accediendo al mismo contra la voluntad de quienes podían excluirlo, para a continuación ingresar a la morada propiamente dicha, no siendo factible precisar a través de cuál abertura; mas sí siendo dable consignar que no habría forzado ningún cerrojo. Seguido a ello, se habría dirigido hacia la planta alta donde se erigen las habitaciones y en dicha ocasión (...) habría tomado por sorpresa a Nora Raquel Dalmasso, quien se encontraba pernoctando provisoriamente en la habitación de su hija Valentina, y le habría acometido contra aquélla, forcejeando con la misma, haciendo que cayera en la cama de la habitación y golpeara su cabeza presumiblemente contra la pared adyacente a la misma"

"Asimismo, habría sujetado su cuello ejerciendo una fuerte presión con sus manos, logrando que la víctima dejara de ofrecer resistencia al desvanecerse por la falta de oxígeno. Ante tal situación, habría tomado el cinto de bata de baño, de tela de toalla, color blanco, de 1.81 m. de largo y 3 cm de ancho, que se encontraba presumiblemente en el sector de la cama y perteneciente a la víctima, el cual habría atado al cuello de manera doble con nudo doble en zona lateral derecha, por debajo del cartílago tiroides, de forma ajustado, a la par que habría abusado sexualmente de ella (...) ocasionando a raíz de dicho accionar la muerte de la víctima como consecuencia de asfixia mecánica producida por estrangulamiento por mecanismo mixto manual y a lazo"

Para el fiscal Barzola, obró "motivado por un estereotipo de supremacía de género, en el que se deniega al colectivo femenino derechos humanos que le son inherentes a tal condición en razón de su género, entre ellas, la de elegir con quien vincularse".



Fuente: diario Clarín