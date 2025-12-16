Reciclaje navideño: cómo hacer adornos para el árbol con palitos de helado

Una propuesta económica y creativa para darle un toque artesanal al arbolito usando restos de madera. Mirá cómo hacerlo en casa.

Los helados con palito son una de las opciones más elegidas para refrescarse durante el verano. Sin embargo, lo que pocos saben es que esos palitos de madera, que suelen terminar en la basura, pueden reutilizarse para crear adornos navideños originales y económicos.

Reciclar palitos de helado no solo permite darle un toque distinto al árbol de Navidad, sino que también es una actividad ideal para compartir en familia, especialmente con los más chicos. Con un poco de pintura y algunos detalles decorativos, se pueden lograr figuras llenas de color y personalidad.

Antes de empezar, reuní estos materiales básicos:

Palitos de helado limpios y secos

Pegamento o silicona fría

Pintura acrílica de colores

Botones, pompones, ojitos móviles u otros detalles

Cintas, hilos o lanas

Goma EVA (opcional, para reforzar)

Limpieza: asegurate de que los palitos estén bien lavados y completamente secos. Elegí la figura: podés hacer muñecos de nieve, renos, pingüinos, Papá Noel, estrellas o árboles de Navidad. Armá la base: cortá y pegá los palitos según la forma elegida, dejando secar bien. Decorá: sumá pintura, botones, lana para bufandas, pompones o algodón para dar volumen. Reforzá (opcional): si querés que el adorno quede más firme, recortá la misma figura en goma EVA y pegala en la parte trasera. Colgalo: agregá un hilo o cinta y ya estará listo para lucirse en el arbolito.

Si es la primera vez que probás esta manualidad, estas opciones son ideales:

Estrellas con palitos cruzados

con palitos cruzados Árboles de Navidad armados en forma de triángulo

armados en forma de triángulo Papá Noel con barba de algodón

con barba de algodón Ángeles hechos con goma EVA y detalles simples

hechos con goma EVA y detalles simples Usar silicona fría si la actividad es con niños.

si la actividad es con niños. Dar una mano de base blanca antes de pintar para que los colores queden más intensos.

antes de pintar para que los colores queden más intensos. Sellar el adorno con barniz acrílico para que dure más tiempo y resista el paso de los años.

Estas manualidades no tienen reglas: cada adorno puede ser único, adaptado a los colores y al estilo de cada casa. Una forma simple, creativa y sustentable de renovar la decoración navideña.