Sydney Sweeney deslumbró en la premiere de The Housemaid con un impactante vestido

La actriz encabezó el estreno en Los Ángeles de su nueva película y volvió a captar la atención en la alfombra roja, en la antesala del lanzamiento comercial del film.

Hoy 09:31

La actriz Sydney Sweeney fue una de las figuras centrales del estreno en Los Ángeles de The Housemaid, su más reciente proyecto cinematográfico. Durante la presentación, la intérprete lució un vestido blanco de largo hasta el suelo, con escote pronunciado, falda translúcida y detalles de plumas en el borde inferior, una elección que volvió a posicionarla entre las presencias más comentadas de la noche.

El conjunto fue complementado con aros de diamantes y maquillaje clásico, con labios rojos. Más tarde, Sweeney realizó un cambio de vestuario para la proyección del film, optando por un segundo look íntegramente blanco: un minivestido sin tirantes, adornado con apliques florales y combinado con calzado al tono.

A sus 28 años, la actriz atraviesa un período de fuerte exposición mediática, marcado por una sucesión de apariciones destacadas en alfombras rojas. En los últimos meses, Sweeney promocionó la película Christy en distintos festivales internacionales, donde sus elecciones estilísticas recibieron amplia atención, aunque el film tuvo una recepción crítica dispar.

Ahora, con el próximo estreno nacional de The Housemaid en los próximos días, Sweeney vuelve a situarse en el centro de la escena. Dos semanas atrás, durante la proyección del film en Nueva York, había elegido un vestido de inspiración clásica de Hollywood de la firma Miu Miu, además de compartir imágenes detrás de escena en redes sociales.

La película cuenta también con la participación de Amanda Seyfried, quien acompañó a su coprotagonista en el evento y desfiló por la alfombra roja con un vestido naranja con brillos, sumando otro de los looks destacados de la noche.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Con el lanzamiento de The Housemaid cada vez más cerca, la presencia de Sweeney en eventos promocionales refuerza la expectativa en torno al film y consolida su perfil como una de las figuras más visibles del Hollywood actual.