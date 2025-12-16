Tragedia en México: 10 personas murieron, incluyendo 3 menores, al estrellarse un jet privado

El accidente tuvo lugar en San Mateo Atenco, una zona industrial a solo cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia y se estrelló contra un depósito que almacenaba combustible.

Diez personas murieron en México tras estrellarse una avioneta que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a 50 kilómetros al oeste de la ciudad capital, en San Mateo Atenco, una zona industrial a solo cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca.

Medios locales difundieron en las últimas horas el audio donde el piloto o copiloto -no se confirmó aún a quién pertenece- intenta comunicarse con la torre de control para advertir que "nos estamos desplomando".

Sin embargo, poco pudieron hacer desde la torre del Aeropuerto de Toluca, porque luego del audio de apenas 15 segundos la aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650 se desplomó sobre un depósito.

La avioneta intentó aterrizar de emergencia en un campo de fútbol, pero terminó estrellándose sobre el techo de una estructura de metal de una empresa de transportes pesados, lo que provocó un gran incendio.

La bodega almacenaba tanques de combustible y gas, lo que obligó a evacuar a todas las personas que se encontraban cerca del lugar, según indicó Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, a la agencia de noticias AP.

Según informó Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, la avioneta había salido de Acapulco, en la costa del Pacífico.

El funcionario explicó que la aeronave era un jet privado de tamaño medio en la que, según la bitácora de viaje, iban 10 personas: 8 pasajeros y dos tripulantes, que ya fueron identificados.

Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, declaró a Milenio Televisión que en total se evacuó a unas 130 personas de la zona afectada para evitar complicaciones.

La Fiscalía General de la República dio inicio a una investigación para saber por qué la avioneta tuvo que aterrizar de emergencia y cómo se desenvolvieron los hechos.