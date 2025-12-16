Así se jugarán las revanchas de la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur

La Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur entra en su etapa decisiva. Este fin de semana se disputarán las revanchas de la tercera fase, con presencia de varios equipos santiagueños que buscarán sellar su clasificación a la próxima ronda.

Tras los partidos de ida, la serie aparece abierta en varios cruces. Vélez de San Ramón empató 1-1 como local ante Unión Aconquija, mientras que Unión Santiago también igualó 1-1 en casa frente a Defensores de La Boca de La Rioja. Por su parte, Central Argentino dio un paso importante al imponerse 2-0 como visitante ante Juventud Independiente, y Comercio Central Unidos ganó 1-0 en Santiago frente a Río Dulce de Las Termas.

Con ese panorama, la definición promete intensidad y emociones fuertes. Algunos equipos llegarán con ventaja, mientras que otros estarán obligados a buscar el resultado fuera de casa para seguir con vida en el certamen.

Programación de los partidos de vuelta

Viernes 19

17.00 : Unión Aconquija vs Vélez Sarsfield de San Ramón

: vs 22.00: Central Argentino vs Juventud Independiente

Sábado 20

17.00 : Río Dulce vs Comercio Central Unidos

: vs 17.00: Defensores de La Boca vs Unión Santiago

Con la ilusión intacta, los representantes de Santiago del Estero buscarán dar un nuevo paso en el Regional y mantenerse en carrera rumbo al ansiado ascenso.