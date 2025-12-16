Con el debut de Tyren Johnson, Quimsa afronta una visita de riesgo ante Ferro

La Fusión enfrenta esta noche al líder en la presentación de su nuevo extranjero.

Hoy 09:57

Quimsa vuelve a la acción en la Liga Nacional este lunes por la noche con una parada exigente ante Ferro Carril Oeste, desde las 20.05, en el estadio Héctor Etchart, en lo que será su primer partido de diciembre tras varias semanas sin competencia oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión retoma la actividad con la necesidad de recuperar ritmo y empezar a escalar posiciones en la tabla. El equipo dirigido por Leandro Ramella atraviesa un arranque irregular y se ubica 13°, con un balance de cinco victorias y seis derrotas.

El desafío será de máxima exigencia. Ferro llega como único puntero de la Liga Nacional, con un notable registro de 11 triunfos y apenas una caída, consolidando su fortaleza como local y su regularidad en el campeonato.

La gran novedad de la noche será el debut de Tyren Johnson, la nueva ficha extranjera de Quimsa, quien hará su estreno oficial con la camiseta santiagueña en reemplazo de Tomás Cavallero. El ala pivote estadounidense, de 37 años, se sumó hace algunos días al plantel.

Johnson llega a la Fusión tras su paso por Dorados de Chihuahua (México), donde promedió 12,3 puntos, 4,4 rebotes y 2,2 asistencias. Nacido en Luisiana, cuenta con una extensa trayectoria internacional, con experiencia en la NCAA y una elección en el Draft de la G-League por los Vipers, franquicia vinculada a Houston Rockets.