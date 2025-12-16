Video: cuatro policías hospitalizados tras un impactante choque de patrulleros en La Matanza

Un operativo policial terminó en un violento accidente vial en González Catán , partido de La Matanza , cuando dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) chocaron durante una persecución. Como consecuencia del impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro de salud.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 17:20, mientras los agentes seguían a una motocicleta sospechada de haber participado en un ilícito. Al arribar al cruce de Achupalla y Apipé, se produjo la colisión entre los patrulleros, lo que obligó a interrumpir el procedimiento.

Tras el choque, los policías lesionados fueron derivados de urgencia al Hospital Simplemente Evita – González Catán, donde recibieron atención médica. Las autoridades confirmaron que ninguno presentó heridas de gravedad.