SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 26º
Video: cuatro policías hospitalizados tras un impactante choque de patrulleros en La Matanza

El incidente se registró entre dos camionetas en González Catán. Los heridos permanecen bajo observación médica.

Hoy 09:34

Un operativo policial terminó en un violento accidente vial en González Catán, partido de La Matanza, cuando dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) chocaron durante una persecución. Como consecuencia del impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro de salud.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 17:20, mientras los agentes seguían a una motocicleta sospechada de haber participado en un ilícito. Al arribar al cruce de Achupalla y Apipé, se produjo la colisión entre los patrulleros, lo que obligó a interrumpir el procedimiento.

Tras el choque, los policías lesionados fueron derivados de urgencia al Hospital Simplemente Evita – González Catán, donde recibieron atención médica. Las autoridades confirmaron que ninguno presentó heridas de gravedad.

Los uniformados involucrados fueron el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C., todos pertenecientes a la misma división policial.

