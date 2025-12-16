Todo lo que hay que saber sobre el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense

El Pincha y el Calamar irán por una nueva consagración cuando se enfrenten este sábado.

Hoy 00:38

El Trofeo de Campeones ya tiene fecha, sede y protagonistas. Estudiantes de La Plata y Platense, campeones del Torneo Clausura y del Torneo Apertura respectivamente, se enfrentarán este sábado 20 de diciembre para definir un nuevo título del fútbol argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se disputará desde las 18.00 en el Estadio San Nicolás, en cancha neutral, y contará con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.

Cómo llegan Estudiantes y Platense

Platense fue el primer clasificado tras consagrarse campeón del Apertura, luego de vencer 1-0 a Huracán en la final disputada en Santiago del Estero. Por su parte, Estudiantes obtuvo el Clausura en el mismo escenario, el Madre de Ciudades, al superar a Racing por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

La condición de local a efectos organizativos fue definida por el reglamento de la Liga Profesional, que establece la ubicación en la Tabla General como criterio.

Qué pasa si hay empate

Si el partido termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el título se definirá mediante penales.

Venta de entradas: fechas y precios

Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick.

Martes 16 (14 hs): Preventa para clientes Naranja X

Preventa para clientes Miércoles 17 (14 hs): Venta para socios

Venta para En caso de remanente, se informará la venta para no socios

Precios – Estudiantes

Popular Reynoso: Socio: $50.000 No socio: $90.000

Tribuna Rucci: Socio: $65.000 No socio: $97.500

Platea Del Pozo: Socio: $100.000 No socio: $150.000



Precios – Platense

Popular Damaso: Socio: $50.000 No socio: $90.000

Platea Codo: $65.000 / $97.500

Platea Del Pozo: Socio: $80.000 No socio: $120.000



Datos importantes para el ingreso

Para acceder al estadio será obligatorio presentar DNI físico (tarjeta) para el escaneo en los molinetes.

No se venderán entradas en el estadio el día del partido.

Todo listo para una nueva final: Estudiantes y Platense se enfrentan por otro título y el cierre de la temporada promete emoción hasta el final.