Todo lo que hay que saber sobre el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense

El Pincha y el Calamar irán por una nueva consagración cuando se enfrenten este sábado.
El Trofeo de Campeones ya tiene fecha, sede y protagonistas. Estudiantes de La Plata y Platense, campeones del Torneo Clausura y del Torneo Apertura respectivamente, se enfrentarán este sábado 20 de diciembre para definir un nuevo título del fútbol argentino.
El encuentro se disputará desde las 18.00 en el Estadio San Nicolás, en cancha neutral, y contará con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.
Cómo llegan Estudiantes y Platense
Platense fue el primer clasificado tras consagrarse campeón del Apertura, luego de vencer 1-0 a Huracán en la final disputada en Santiago del Estero. Por su parte, Estudiantes obtuvo el Clausura en el mismo escenario, el Madre de Ciudades, al superar a Racing por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.
La condición de local a efectos organizativos fue definida por el reglamento de la Liga Profesional, que establece la ubicación en la Tabla General como criterio.
Qué pasa si hay empate
Si el partido termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el título se definirá mediante penales.
Venta de entradas: fechas y precios
Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick.
Precios – Estudiantes
Precios – Platense
Datos importantes para el ingreso
Para acceder al estadio será obligatorio presentar DNI físico (tarjeta) para el escaneo en los molinetes.
No se venderán entradas en el estadio el día del partido.
Todo listo para una nueva final: Estudiantes y Platense se enfrentan por otro título y el cierre de la temporada promete emoción hasta el final.