Robos de ganado generan preocupación en Las Termas de Río Hondo y zonas rurales cercanas

Productores y vecinos denunciaron nuevos hechos vinculados al hurto de animales caprinos, en una serie de episodios que se repiten en esta época del año.

Hoy 09:42

La proximidad de las fiestas de fin de año coincide con nuevos casos de robos de ganado que afectan tanto a sectores urbanos como rurales de Las Termas de Río Hondo, generando inquietud entre productores y residentes.

El hecho más reciente fue denunciado en Villa Balnearia, donde un vecino advirtió la sustracción de dos animales caprinos desde su domicilio. Según consta en la presentación policial, el damnificado se dedica a la cría de animales y detectó el faltante de una cabra blanca y otra de color marrón, por lo que comenzó a consultar a personas del barrio.

En el marco de esas averiguaciones, surgieron testimonios que indican que algunas personas habrían ofrecido animales de similares características, situación que es materia de análisis dentro de la investigación en curso. Las identidades mencionadas forman parte de las actuaciones, sin que hasta el momento se hayan producido imputaciones formales.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria N.º 57, y la causa quedó en manos del fiscal interviniente, Ignacio Guzmán, quien evalúa las medidas a seguir y no descarta nuevas disposiciones judiciales.

Este episodio se suma a otros robos de ganado porcino y vacuno registrados recientemente en la región, tanto en áreas urbanas como rurales. De acuerdo con fuentes policiales, este tipo de delitos tiende a incrementarse en determinadas épocas del año, lo que refuerza la preocupación de los productores y la necesidad de avanzar con acciones preventivas e investigativas.