Un chofer en India se cruzó con Messi y su selfie dio la vuelta al mundo

Durante su paso por el país asiático, el capitán de la Selección argentina recorrió las principales ciudades y participó de eventos multitudinarios, además de encuentros exclusivos a puertas cerradas.

Hoy 09:52

Mientras miles de fanáticos en la India hicieron esfuerzos económicos enormes para ver a Lionel Messi, un chofer local protagonizó una historia tan insólita como viral y consiguió lo que muchos soñaron sin pagar un solo dólar.

En medio de la gira del capitán argentino por el país asiático, el conductor tuvo la posibilidad de sacarse una foto con Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez dentro de su propio vehículo, aprovechando un típico embotellamiento de tránsito. Sin entradas VIP, sin acceso al estadio y sin gastos, el azar le regaló un recuerdo inolvidable.

La imagen se difundió rápidamente en redes sociales. Messi aparece serio pero relajado, mientras que De Paul y Suárez se muestran más distendidos. El chofer, sonriente en el asiento delantero, se convirtió en símbolo de una casualidad perfecta que le permitió estar cara a cara con las tres figuras del Inter Miami.

Los exorbitantes precios para ver a Messi en la India

El contraste con lo vivido por el conductor es enorme. Según un informe de la agencia EFE, durante el GOAT Tour de Messi por ciudades como Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, muchos hinchas pagaron cifras altísimas para intentar ver al astro argentino.

Hubo paquetes de hasta 11 mil dólares, que incluían un encuentro personal, una foto individual, asientos premium y una camiseta oficial autografiada. Incluso, se organizaron eventos ultra exclusivos, destinados a corporaciones e invitados VIP, que alcanzaron los 120 mil dólares por persona.

Para el público general, las opciones más accesibles también representaron un gasto importante: las entradas para los estadios donde Messi apenas saludó al público y dio breves mensajes arrancaron en 42 dólares.

Mientras tanto, el chofer local se llevó la foto más buscada del viaje sin gastar nada, demostrando que, a veces, la suerte juega mejor que cualquier entrada premium.