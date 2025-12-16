La Fórmula 1 confirmó el regreso de un histórico GP para 2027 y 2028

La Máxima anunció de manera oficial la novedad por dos temporadas del Gran Premio que ocupará el lugar que dejará Zandvoort.

La Fórmula 1 confirmó una novedad importante de cara a su calendario futuro: el Gran Premio de Portugal volverá a disputarse en las temporadas 2027 y 2028. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la categoría y marca el regreso de una sede que no recibe a la Máxima desde 2021.

El escenario elegido será nuevamente el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, que reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos que actualmente se corre en Zandvoort. El acuerdo inicial será por dos años, garantizando la presencia de Portugal en el calendario durante esas dos temporadas.

La última carrera en suelo portugués se disputó el 2 de mayo de 2021, en plena reconfiguración del calendario por la pandemia. Aquella jornada terminó con victoria de Lewis Hamilton (Mercedes), escoltado por Max Verstappen y Valtteri Bottas, quienes completaron el podio.

El regreso fue celebrado por Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, quien destacó el entusiasmo del público local y las condiciones del trazado. “Estoy encantado de que regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”, expresó en el comunicado oficial.

El Autódromo del Algarve cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su diseño técnico, con desniveles pronunciados y curvas rápidas, características que suelen ofrecer carreras exigentes y dinámicas para los pilotos.

Con esta confirmación, la F1 continúa ajustando su calendario a mediano plazo, combinando sedes históricas con circuitos modernos, y ratifica que Portugal volverá a formar parte del Gran Circo a partir de 2027.