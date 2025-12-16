Caputo defendió los cambios en el dólar: “El proceso de desinflación va a continuar"

El ministro de Economía aseguró que la baja de la inflación se mantendrá y que el crawl del dólar se moderará en los próximos meses.

Hoy 10:54

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la modificación en el régimen cambiario anunciada este lunes por el Banco Central (BCRA), pese a que él mismo había sostenido días atrás que se mantendría sin cambios.

Caputo reconoció que, en enero, el techo de la banda de flotación del dólar subirá a un ritmo mayor (2,5% en lugar del actual 1%) a causa de la indexación, aunque aseguró que luego se deslizará a un ritmo más bajo ya que "el proceso de desinflación va a continuar".

El titular del Palacio de Hacienda ratificó que el esquema de bandas "se mantiene", debido a que "el cambio es muy menor" y solo se trata de "una mejora". En este sentido, afirmó que la modificación "no quiere decir que el ritmo de ajuste de devaluación va a subir, sino que va a ir al ritmo de la inflación".