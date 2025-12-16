Racing ya tiene una decisión tomada sobre la continuidad de Gustavo Costas

El futuro del entrenador ya estaría definido en común acuerdo con la dirigencia.

Hoy 10:01

Racing Club y Gustavo Costas tienen todo encaminado para extender su vínculo por un año más. El acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta la firma para que la renovación sea oficial en los próximos días.

La continuidad del entrenador llega como premio a una temporada 2025 muy positiva para la institución, más allá de haber obtenido un solo título. La dirigencia, encabezada por Diego Milito, le acercó la propuesta incluso después de la semifinal perdida ante Flamengo en la Copa Libertadores.

Ídolo y campeón con la camiseta de La Academia, Costas logró conformar uno de los equipos más competitivos de la historia reciente del club. El balance anual incluyó la consagración en la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, el subcampeonato del Torneo Clausura y una destacada actuación en la Copa Libertadores, donde Racing fue el conjunto argentino que más lejos llegó, cayendo en semifinales.

Con la renovación asegurada, cuerpo técnico y dirigencia comenzarán a planificar la temporada 2026, que tendrá una pretemporada en Ciudad del Este y el objetivo claro de volver a pelear por títulos.

Altas y bajas de Racing para 2026

En cuanto al plantel, ya hay dos salidas confirmadas. Facundo Mura decidió no renovar y continuará su carrera en Inter Miami, mientras que Gabriel Arias resolvió desvincularse y aparece en el radar de Argentinos Juniors.

El caso de Luciano Vietto sigue abierto. El delantero casi no tuvo participación por lesiones, finaliza su contrato y aún no hubo contactos formales para renovar. Su futuro es una incógnita.

Respecto a refuerzos, por ahora no hay nombres concretos, aunque sí retornos importantes. Matías Tagliamonte volverá tras una gran temporada en Unión y será considerado como alternativa para Facundo Cambeses. También regresará el colombiano Johan Carbonero, cuyo pase no será adquirido por Inter de Brasil. El extremo es bien valorado por el cuerpo técnico y podría transformarse en un refuerzo clave.

Por último, resta definir la situación de Baltazar Rodríguez. El volante debe volver desde Inter Miami, aunque el club de la MLS mostró interés en comprar parte de su pase y las negociaciones continúan.

Luego del subcampeonato, el plantel de Racing iniciará su período de vacaciones y retomará los entrenamientos en los primeros días de enero, ya con la mirada puesta en un 2026 cargado de desafíos.