Se viene el aguinaldo de diciembre: ¿hasta cuándo se paga?

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025 tiene fechas límite de pago establecidas por ley. Enterate.

Hoy 11:01

La segunda cuota del aguinaldo, que se abona en diciembre, es una de las remuneraciones más esperadas por los trabajadores argentinos. Este beneficio, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), tiene fechas establecidas por ley que los empleadores deben respetar.

La Ley de Contrato de Trabajo establece con claridad que el aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del 18 de diciembre de cada año.

Esta fecha representa el plazo máximo legal que tienen los empleadores para cumplir con esta obligación y no puede extenderse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la ley también otorga un margen de cuatro días hábiles adicionales, por lo que la fecha tope puede extenderse hasta miércoles el 24 de diciembre. Así, el pago debe estar acreditado antes de la Nochebuena.

Aguinaldo 2025: ¿qué pasa si la empresa incumple?

El retraso en el pago del aguinaldo constituye una infracción a la legislación laboral.

Los organismos de control pueden intervenir ante denuncias de trabajadores e imponer sanciones económicas a las empresas incumplidoras.

Qué hacer si no se cobra el aguinaldo a tiempo

Los trabajadores que no reciban su aguinaldo tienen derecho a:

- Realizar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

- Contactar a su sindicato o gremio correspondiente.

- Solicitar asesoramiento legal sobre los pasos a seguir.

- Exigir el pago con los intereses correspondientes por demora.

Las organizaciones sindicales recomiendan que los empleados verifiquen el depósito de su aguinaldo y actúen de inmediato ante cualquier irregularidad. El control y la fiscalización del cumplimiento de esta obligación legal protege los derechos de los trabajadores.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo se basa en la mejor remuneración mensual que el trabajador haya recibido durante el semestre. Para obtener el monto del SAC, se toma ese mejor sueldo mensual y se divide por dos, obteniendo así el 50% de esa remuneración.

Conceptos que se incluyen en el cálculo del aguinaldo

El cálculo debe considerar todos los conceptos remunerativos del mes de mayor ingreso:

- Sueldo básico

- Horas extras habituales

- Comisiones por ventas

- Plus salariales

- Bonificaciones remunerativas

Aguinaldo proporcional para empleados nuevos

Los trabajadores que no hayan completado seis meses de antigüedad al 31 de diciembre recibirán un aguinaldo proporcional.

El cálculo se realiza multiplicando la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividiendo el resultado por doce.

Por ejemplo, si un empleado trabajó cuatro meses y su mejor sueldo fue de $500.000, el cálculo sería: (500.000 x 4) / 12 = $ 166.666.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, sin importar el sector en el que se desempeñen. Los beneficiarios incluyen:

- Empleados del sector privado

- Trabajadores del sector público

- Personal de planta permanente y contratados

- Empleadas domésticas formalizadas

- Trabajadores rurales amparados por convenio

Quiénes no reciben aguinaldo

Están excluidos del cobro del SAC:

- Trabajadores autónomos

- Monotributistas

- Prestadores independientes

- Pasantes (salvo disposición específica de convenio)

Descuentos y aportes sobre el aguinaldo

El aguinaldo está sujeto a los mismos descuentos que el sueldo mensual regular:

- Aportes jubilatorios

- Obra social

- Contribuciones sindicales

- Impuesto a las Ganancias (si corresponde)

El recibo de pago debe detallar claramente el monto bruto del aguinaldo, los descuentos aplicados y el neto a cobrar, permitiendo al trabajador verificar la liquidación.