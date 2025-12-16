Santiago Montiel marcó el mejor gol del año y se quedó con el premio Puskás

El golazo de chilena del jugador de Independiente fue premiado por la FIFA. Mirá el video.

Hoy 11:35

Santiago Montiel hizo historia este martes al convertirse en el tercer futbolista argentino en ganar el Premio Puskás, distinción que reconoce al Mejor Gol de la temporada y se entrega en el marco de la gala de los FIFA The Best.

El jugador de Independiente fue premiado por el tanto que le marcó a Independiente Rivadavia de Mendoza, en la victoria 1-0 disputada el 11 de mayo en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Apertura.

La jugada elegida fue una verdadera obra de arte. Tras un despeje en la puerta del área luego de un tiro de esquina, Montiel, con el arco a sus espaldas, ejecutó una chilena espectacular que terminó en la red y le dio el triunfo al Rojo ante su gente.

Con este logro, el atacante se suma a una lista selecta de argentinos que ya habían conquistado el galardón. Erik Lamela lo ganó en 2021 con la camiseta de Tottenham, mientras que Alejandro Garnacho lo obtuvo en la edición pasada jugando para Manchester United.