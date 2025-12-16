Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 28º
X
Mascotas

Buscan desesperadamente a Nina, una perrita perdida en Vuelta La Barranca

La pequeña desapareció el sábado 13 de noviembre por la tarde. Su familia pide colaboración para poder encontrarla.

Hoy 11:27

Nina, una perrita de tamaño pequeño, se encuentra perdida desde el sábado 13 de diciembre por la tarde en la zona de Vuelta La Barranca. Desde ese momento, su familia la busca intensamente y solicita la ayuda de los vecinos para dar con su paradero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La perrita es muy querida por su entorno y su ausencia genera gran preocupación. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser clave para que Nina regrese sana y salva a su hogar.

Si la viste, la encontraste o tenés algún dato que pueda ayudar, comunícate de inmediato a los teléfonos 3547 596898 o 3547 596903.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista
  2. 2. Tiene 63 años, padece una enfermedad terminal desde hace casi 30 años y pide la eutanasia
  3. 3. Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno
  4. 4. El tiempo para este martes 16 de diciembre en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 30 grados
  5. 5. Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT