Buscan desesperadamente a Nina, una perrita perdida en Vuelta La Barranca

La pequeña desapareció el sábado 13 de noviembre por la tarde. Su familia pide colaboración para poder encontrarla.

Hoy 11:27

Nina, una perrita de tamaño pequeño, se encuentra perdida desde el sábado 13 de diciembre por la tarde en la zona de Vuelta La Barranca. Desde ese momento, su familia la busca intensamente y solicita la ayuda de los vecinos para dar con su paradero.

La perrita es muy querida por su entorno y su ausencia genera gran preocupación. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser clave para que Nina regrese sana y salva a su hogar.

Si la viste, la encontraste o tenés algún dato que pueda ayudar, comunícate de inmediato a los teléfonos 3547 596898 o 3547 596903.