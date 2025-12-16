Una influencer brasileña hizo tereré con leche y desató un escándalo en TikTok

Una creadora de contenido conocida como Gaucha Asmr, compartió un video y lo presentó como “la bebida del verano”.

Una creadora de contenido conocida como Gaucha Asmr desató un escándalo en TikTok tras compartir un video donde mezcla tereré con leche. La joven lo presentó como “la bebida del verano”, pero lo único que consiguió fue que miles de usuarios reaccionaran indignados.

El clip, que ya supera el millón de reproducciones, muestra el paso a paso de su particular receta. En lugar de agua helada, hierbas o jugos frutales —como suele tomarse en Paraguay, el noreste argentino y parte del sur de Brasil—, decidió reemplazar el líquido por leche, algo que muchos consideraron directamente un disparate.

Entre los comentarios, la burla fue inmediata. Varios usuarios advirtieron que la mezcla podría terminar en una urgencia intestinal, mientras que otros fueron más directos: “Eso no es tereré y nunca será”, “es un atentado contra el tereré” o “no pienso discutirlo”.

Pero las respuestas más duras llegaron desde Paraguay, donde el tereré es un símbolo nacional. Para muchos paraguayos, alterar la receta tradicional es casi una ofensa cultural. “Como paraguaya me ofende muchísimo”, “esto en vez de hidratarte te va a deshidratar, pero en el baño” y “tenemos que sacarle la potestad de hacer tereré a quienes no son de Paraguay”, comentaron.

Incluso hubo quienes aseguraron que ni a la propia influencer pareció gustarle su invento, pero igual siguió con el video. La polémica, lejos de apagarse, sigue creciendo con cada reproducción.