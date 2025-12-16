El Inter Miami sueña con una estrella del fútbol europeo para juntarlo con Messi

El club estadounidense ya inició gestiones para fichar al delantero, cuyo contrato con su club vence en 2026.

Hoy 12:17

Robert Lewandowski podría convertirse en refuerzo del Inter Miami y su nombre vuelve a sacudir el mercado internacional. Desde Polonia aseguran que la dirigencia del club estadounidense ya comenzó a evaluar una posible negociación, pese a que el contrato del delantero con Barcelona se extiende hasta 2026.

Si bien el vínculo con el conjunto catalán sigue vigente, el interés del Inter Miami aparece como una alternativa concreta a corto plazo. La franquicia de la MLS busca seguir potenciando su proyecto deportivo y mediático tras la llegada de Lionel Messi, y la incorporación del goleador polaco representaría un nuevo salto de jerarquía.

En ese contexto, una eventual sociedad entre Messi y Lewandowski despertaría un enorme impacto a nivel global. La combinación del capitán argentino con uno de los delanteros más determinantes de Europa conformaría una de las duplas más atractivas del fútbol actual, tanto dentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, el club estadounidense no estaría solo en la carrera. Desde el entorno del futbolista advierten que equipos de Arabia Saudita siguen de cerca su situación contractual y podrían presentar ofertas económicamente superiores a las de la MLS, lo que complejiza cualquier negociación.

Lewandowski, además, conserva un recuerdo reciente para el público argentino. Fue protagonista en el Mundial de Qatar 2022, en el último partido de la fase de grupos, cuando Argentina venció 2-0 a Polonia, resultado clave para la clasificación albiceleste a octavos de final y el posterior camino hacia la consagración mundial.