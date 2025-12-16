Invitan a la apertura del Salón Municipal de Artes Visuales en Casa Argañaraz Alcorta

La Municipalidad de la Capital inaugurará este viernes la exposición de las obras ganadoras del certamen, correspondiente a la disciplina Escultura en formato mediano.

La Municipalidad de la Capital anunció la apertura del Salón Municipal de Artes Visuales 2025, cuya inauguración y exposición de obras ganadoras se realizará este viernes 19 de diciembre, a las 20, en la Casa Argañaraz Alcorta.

La propuesta, impulsada a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo, corresponde a la disciplina Escultura en formato mediano y tiene como objetivo promover, visibilizar y reconocer la producción artística local.

En el marco de la convocatoria, el jurado calificador, integrado por la profesora Milagro Tejerina (Jujuy), el licenciado Guillermo Rodríguez (Tucumán) y la licenciada Cecilia Teruel (Santiago del Estero), evaluó las obras presentadas y determinó la admisión de los siguientes artistas: Jeremías Barrera, Néstor Basualdo, Dolores Corrales, Sol Diví, Ana Patricia López, Walter Russo, Mauricio Sarmiento, Álvaro Silva, Guillermo Umlandt y Florencia Varas.

Desde el Municipio destacaron la alta calidad y diversidad de las obras, que reflejan el dinamismo, la creatividad y el talento de la escena artística santiagueña.

Asimismo, se remarcó que la gestión de la intendenta Ing. Norma Fuentes renueva año a año su compromiso de generar espacios de participación y reconocimiento para los artistas locales, consolidando al Salón Municipal de Artes Visuales como una referencia cultural en la región.

La actividad es abierta al público y se invita a toda la comunidad a participar de la inauguración.