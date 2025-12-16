Colonia Dora: un ciclista sufrió graves heridas tras ser atropellado

El hombre fue hallado semi inconsciente a la vera de la calzada y trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya. El conductor de la camioneta sufrió un cuadro de shock.

Un hombre que circulaba en bicicleta resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, luego de ser colisionado por una camioneta en la Ruta Provincial 92, en jurisdicción de Colonia Dora.

El siniestro vial ocurrió en la mañana de este martes cerca de una fábrica de baterías. Una camioneta, cuyo conductor fue identificado como Carreras, de 29 años y residente en la zona rural de Icaño, departamento Avellaneda, impactó por alcance a una bicicleta que transitaba en el mismo sentido, de oeste a este.

El conductor del vehículo mayor se encontraba en estado de shock y fue asistido por personal médico.

La víctima, cuya identidad no pudo ser establecida en el lugar debido a que se encontraba desorientada por el golpe, sufrió heridas de consideración y fue derivada rápidamente al centro de salud de Añatuya para recibir atención especializada.

Tras el incidente, la Fiscalía de turno ordenó de inmediato la realización de un informe sumario judicial. En el sitio del accidente, trabajó intensamente personal de Criminalística, quiénes realizaron las pericias de rigor para recopilar pruebas y determinar las causas exactas que llevaron a la colisión.