Luis Ger sobre la quita de pensiones por discapacidad: “Refleja falta de empatía del presidente”

En un balance de su trabajo durante al año al frente de la Defensoría del Pueblo, Luis Ger recordó los numerosos problemas que generó la quita de pensiones por discapacidad, posteriormente restituidas por orden de la Justicia.

Hoy 13:33

El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Luis Ger, se refirió a distintos temas de actualidad durante su diálogo con Radio Panorama, haciendo hincapié en la situación de las pensiones por discapacidad, la desinformación en redes sociales y el próximo debate sobre tarifas eléctricas.

En relación a las pensiones, Ger indicó que "se han suspendido pensiones a gente injustamente, le quitan la obra social y ante eso teníamos que ver cómo resolvíamos temas que no se pueden resolver salvo que se tenga muchísima plata. Eso comenzamos a trabajarlo brindando las posibilidades a través del gobierno de la provincia, cumpliendo esos requisitos se ha elevado al Andis las resoluciones más el tratamiento legalizado pero todavía no se resolvió. Luego llegó la orden de restituir las pensiones".

El funcionario destacó que "es injusto que se saquen las pensiones a personas que lo necesitaban y que no tenían el sustento económico y que obligó a la intervención del gobierno de la provincia. Todo esto refleja la falta de empatía al presidente de la Nación y a todos sus funcionarios".

Sobre la difusión de información en redes sociales, Ger señaló que "los derechos se han ido tapando a través de redes sociales que deforman, no desinforman, y contra eso estamos luchando".

En cuanto a la agenda del primer trimestre de 2026, el Defensor del Pueblo adelantó que "la primera parte del 2026 es el de las tarifas de energía.

"La Secretaría de Energía puso una página para poner los costos. Es el tema más importante, aunque seguramente también nos tengamos que hacer cargo de otros como los de Salud", explicó.