Cuarto intermedio en San Lorenzo: se suspendió la reunión de Comisión Directiva

El encuentro que estaba previsto para comenzar a las 11, se postergó debido a que varios dirigentes debían presentarse a declarar ante el Ministerio Público.

Hoy 13:57

La Comisión Directiva de San Lorenzo pasó este martes a un cuarto intermedio en una reunión clave para el futuro institucional del club, debido a que varios dirigentes debían presentarse a declarar ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, que estaba previsto para comenzar a las 11, fue suspendido cerca del mediodía y se resolvió retomarlo a partir de las 17. La decisión fue solicitada por el presidente Marcelo Moretti alrededor de las 12, teniendo en cuenta que a las 13 nueve integrantes de la dirigencia del Ciclón estaban citados por la Justicia en una causa vinculada a irregularidades en la convocatoria a reuniones de Comisión Directiva.

Entre los dirigentes que debían declarar figuran, además de Moretti, Martín Cigna, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Mateo Sagardoy, Carina Farías, Alejandro Tamer y Leandro Goroyesky.

En este contexto, comenzaron a circular versiones en el mundo San Lorenzo que indican que, a priori, no habría una nueva acefalía. Según esos rumores, Moretti solicitaría una licencia por dos años y la presidencia quedaría en manos de Sergio “Chiche” Constantino hasta 2027, con la continuidad del mismo esquema dirigencial que venía funcionando hasta ahora.

La reunión de Comisión Directiva es considerada determinante para el futuro del club. En el orden del día figuran temas sensibles como la situación tras el fallo judicial que restituyó a Moretti, las posibles renuncias, las licencias solicitadas por el secretario y la tesorera, y el análisis del pedido de quiebra impulsado por un fondo de inversión.